Пожар произошел в подъезде на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники МЧС спасли человека при ликвидации пожара в подъезде на севере столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в электрощитовой на первом этаже дома № 12 по улице Базовская. Человека спасли с одного из вышележащих этажей.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Ранее пожар вспыхнул в государственном научном центре "НИОПИК" в подмосковном Долгопрудном. Возгорание ликвидировали 111 человек и 21 единица техники.