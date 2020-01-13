Гаражи загорелись в Бирюлеве Восточном

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Пять гаражей загорелись в Бирюлеве Восточном, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МЧС.
Гаражи находятся в Загорьевском проезде, доме 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших нет.
По информации источника агентства, гаражи приспособлены под автосервис, есть угроза взрыва автомобиля с газовым оборудованием. Площадь горения оценивается почти в 300 квадратных метров.
В настоящее время пожар потушен.
Ранее человек погиб при пожаре в квартире на востоке столицы. Еще одного жильца удалось спасти. Пожар ликвидировали на площади четырех квадратных метров.