Гаражи загорелись в Бирюлеве Восточном

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пять гаражей загорелись в Бирюлеве Восточном, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МЧС.

Гаражи находятся в Загорьевском проезде, доме 2. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации источника агентства, гаражи приспособлены под автосервис, есть угроза взрыва автомобиля с газовым оборудованием. Площадь горения оценивается почти в 300 квадратных метров.

В настоящее время пожар потушен.

Ранее человек погиб при пожаре в квартире на востоке столицы. Еще одного жильца удалось спасти. Пожар ликвидировали на площади четырех квадратных метров.