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Москва 24

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Происшествия

07:00

Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке столицы. Еще одного жильца удалось спасти. Об этом сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.

"Из квартиры был спасен один человек, еще один, к сожалению, погиб", – отметили в ведомстве.

По данным спасателей, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже жилого дома на Святоозерской улице. Пожар был ликвидирован на площади четырех квадратных метров.

Ранее 8 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Коптеве. Хозяин квартиры, где началось возгорание, сам выбрался из очага пожара. Ему потребовалась медицинская помощь.

Накануне в подмосковном Клину загорелась баня. Инцидент случился в деревне Аксеново. В результате возгорания банной постройки погиб ребенок 2005 года рождения, еще один пострадал.

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