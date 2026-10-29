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29 октября, 14:23

Политика

Путин присвоил звание Героя РФ посмертно командиру "Ахмата" Зелимхану Батукаеву

Фото: ТАСС/Таисия Боршигова

Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру одного из батальонов спецназа "Ахмат" Минобороны РФ Зелимхану Батукаеву с позывным Шустрый. Об этом сообщил ТАСС.

Медаль "Золотая Звезда" передали матери погибшего военного Таус Батукаевой на церемонии в Грозном. Награду вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Грамоту главы государства о присвоении звания передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

"Зелимхан был истинным патриотом и защитником нашего Отечества, мужественным воином и настоящим офицером. В ходе специальной военной операции он проявил исключительную отвагу, профессионализм и самоотверженность", – отметил Даудов.

Кочетков, в свою очередь, назвал Батукаева настоящим боевым офицером, который с честью и достоинством выполнял поставленные задачи, а также выразил соболезнования семье погибшего.

По словам Кочеткова, Герой России является примером для подражания, образцом чести и достоинства и воплощением качеств воина, который готов в любой момент встать на защиту родных людей и своего народа. Подвиг комбата, подчеркнул он, навсегда останется символом несгибаемого духа и воли любить свою страну.

Батукаев погиб 23 февраля 2025 года. По словам командира спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова, военнослужащий умер от кровоизлияния в мозг после трех суток без сна при выполнении боевых задач.

Он отмечал, что Шустрый являлся одним из лучших командиров Вооруженных сил РФ, а его батальон показывал лучшие результаты в спецназе по количеству взятых в плен украинских военных и ликвидации боевиков "Айдара" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Ранее Путин удостоил звания Героя России военнослужащего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике в течение 68 дней. Награда бойцу была присвоена за его мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

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