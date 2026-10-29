Прямое авиасообщение может появиться между Минском и Горно-Алтайском

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Прямое авиасообщение могут запустить между Минском и Горно-Алтайском, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Турчак уточнил, что стороны проработают возможность запуска прямых рейсов. Он также добавил, что аэропорт Горно-Алтайска активно развивается. В 2025 году он принял более 500 тысяч пассажиров, а в 2026 году, по прогнозу, преодолеет планку в 550 тысяч. К 2030 году аэропорт должен выйти на уровень около 1,3 миллиона пассажиров в год – это условие концессионного соглашения.

Турчак рассчитывает и на рост турпотока из Белоруссии: с 1,1 тысячи человек, посетивших Республику Алтай в 2025 году, хотя бы до 15 тысяч по итогам 2027 года.

"И то же самое, чтобы обратный туристический поток из Республики Алтай был", – цитирует Турчака РИА Новости.

Ранее Владимир Путин предложил авиакомпаниям из Африки начать полеты в Россию. Москва также предлагает африканским партнерам комплексные решения для построения надежных логистических маршрутов, которые напрямую повлияют на рост торговли и инвестиций.

При этом уточнялось, что прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после завершения необходимых организационных процедур. Кроме того, Ливия рассматривает возможность упростить въезд для граждан РФ, заинтересованных в туристических поездках и инвестициях.

