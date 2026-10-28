Путин предложил авиакомпаниям из Африки начать полеты в РФ

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Владимир Путин предложил авиакомпаниям из Африки начать полеты в Россию. Инициативу глава государства озвучил на экономическом и гуманитарном форуме "Россия – Африка".

Москва также предлагает африканским партнерам комплексные решения для построения надежных логистических маршрутов, которые напрямую повлияют на рост торговли и инвестиций.

В частности, речь идет о проектировании, строительстве и модернизации железных и автомобильных дорог, морских линий и транспортных хабов. Такие объекты планируется оснащать цифровыми системами управления, отслеживания и таможенного декларирования, отметил российский лидер.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве с 28 по 29 октября под председательством Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Участие подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

Президент России выразил надежду, что африканским гостям понравится в Москве, а также поблагодарил за то, что они приняли приглашение на мероприятие. Глава государства напомнил, что саммит проводится уже в третий раз.