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28 октября, 14:31

Политика

Путин выразил надежду, что гостям из Африки понравится в Москве

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин выразил надежду, что гостям из Африки понравится в Москве, а также поблагодарил за то, что они приняли приглашение. Об этом президент заявил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

"Надеюсь, вам здесь будет интересно, и вам понравится общение и с российскими коллегами, и с вашими коллегами из африканских стран. Мы постараемся сделать ваше пребывание и приятным, и максимально полезным", – сказал Путин.

Президент также выразил искреннюю признательность участникам саммита за то, что они приняли приглашение России. По его словам, саммит проводится уже в третий раз. Традиционно работа начинается с пленарного заседания.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Участие подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

Официальная программа стартовала 28 октября. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в своем выступлении в рамках саммита Путин затронет вопросы торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационных технологий, здравоохранения и образования.

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