Советник президента Сьерра-Леоне показал коллегам по саммиту "Улицы разбитых фонарей"

Фото: телеграм-канал "Юнашев LIVE"

Старший советник президента Сьерра-Леоне, бывший глава МИД страны Тимоти Муса Кабба показал коллегам на полях саммита "Россия – Африка" эпизод российского сериала "Улицы разбитых фонарей". Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем канале в MAX.

Выяснилось, что чиновник учился в петербургском Горном институте и сам снялся в сериале, когда был студентом.

"Серия называлась "Международный патруль" – можете пересмотреть", – добавил Юнашев.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Участие подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

Официальная программа началась 28 октября. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что в выступлении на саммите Путин затронет вопросы торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационных технологий, здравоохранения и образования.

