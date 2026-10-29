29 октября, 05:55Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 166 беспилотников, летевших на Москву
Фото: mil.ru
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 30 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведения о возможных последствиях атаки пока не приводятся.
Всего с вечера 28 октября на подлете к Москве сбили в общей сложности 166 БПЛА.
На фоне происходящего временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в трех аэропортах московского региона. Меры затронули Внуково, Домодедово и Жуковский.