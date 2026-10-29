Собянин сообщил о ликвидации уже 166 беспилотников, летевших на Москву

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Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 30 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведения о возможных последствиях атаки пока не приводятся.

Всего с вечера 28 октября на подлете к Москве сбили в общей сложности 166 БПЛА.

На фоне происходящего временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в трех аэропортах московского региона. Меры затронули Внуково, Домодедово и Жуковский.