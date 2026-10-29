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29 октября, 11:25

Политика

Песков выразил надежду, что жители Алешек смогут получить гумпомощь 29–30 октября

Фото: kremlin.ru

Кремль рассчитывает, что жители Алешек Херсонской области уже 29 или 30 октября смогут получить гуманитарную помощь и при желании покинуть населенный пункт. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, операция началась 29-го числа, из Москвы уже вылетел борт. Маршрут, по словам Пескова, был достаточно сложным. Сейчас ведется разминирование, и Кремль выразил надежду, что помощь удастся доставить беспрепятственно и безопасно, а желающие смогут уехать.

Отвечая на вопрос о масштабах режима тишины, Песков отметил, что пока согласован только один участок. Инициатива первой леди США Мелании Трамп, по его словам, касалась именно Алешек.

"Подобные гуманитарные миссии, безусловно, важны, по крайней мере это какая-то координация действий, исходя из высших гуманитарных соображений", – сказал Песков, добавив, что миротворческие гуманитарные усилия США здесь особенно ценны.

С 27 октября в связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины. Никаких инцидентов за это время не произошло, указывала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Гуманитарная операция проходит по плану, который согласовали при посредничестве американской стороны. Ожидается, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

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