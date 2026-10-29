Лантратова: режим тишины в связи с миссией в Алешках полностью сохраняется

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Режим тишины в связи с гуманитарной миссией в Алешках полностью сохраняется, никаких инцидентов не было. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с телеканалом "Звезда".

Лантратова вылетела на гуманитарную миссию вместе с иностранными журналистами.

"Это прежде всего журналисты из США, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира", – сказала она.

По ее словам, для жителей Алешек сформирована большая гуманитарная колонна с продуктами, медикаментами и всем необходимым. В настоящее время российские военные проводят все необходимые инженерно-технические работы, ведется разминирование дороги.

Договоренности о локальном прекращении огня в Алешках удалось достигнуть при участии США. Режим тишины на херсонском направлении начал действовать в 04:00 по московскому времени 27 октября. Он необходим для доставки гуманитарной помощи в Алешки.

По данным СМИ, жителей Алешек, которые хотят отправиться на Украину, планируют вывезти через Анапу. Затем они вместе с украинской делегацией должны вылететь в белорусский Гомель.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что этот случай может стать прецедентом для подобных гуманитарных договоренностей на других участках фронта.