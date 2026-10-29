Саперы ВС РФ обнаружили на дорогах к Алешкам мины НАТО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск "Днепр" обезвреживают взрывоопасные предметы на дорогах к Алешкам в Херсонской области, в том числе мины стандарта НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что саперы проводят инженерную разведку и очищают маршруты для безопасного проезда к населенному пункту. Участки дорог рядом с городом очищают, чтобы доставлять гуманитарную помощь и организовывать эвакуацию мирных жителей.

По данным Минобороны РФ, большинство таких предметов и мин, в основном западного производства, противник разбрасывает или устанавливает с помощью БПЛА. Они взведены на неизвлекаемость. Для безопасности гражданских саперы уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

В оборонном ведомстве тажке рассказали, что в районе объездного пути к городу обнаружили 60-миллиметровую осколочно-фугасную мину с маркировкой "HE 60MA". Она предназначена для 60-миллиметровых минометов стандарта НАТО. Такие боеприпасы особо опасны, так как могут взорваться от малейшего механического воздействия.

С 27 октября в связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины. Позднее зона действия режима распространилась и за пределы населенного пункта. Никаких инцидентов за это время не произошло, указывала 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ожидается, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

