29 октября, 11:03Происшествия
Три итальянки числятся пропавшими без вести после столкновения поездов в Испании
Фото: depositphotos/jukai5
Три гражданки Италии числятся пропавшими без вести после столкновения двух поездов в Испании, всего в аварию оказались вовлечены девять итальянцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Италии.
Как уточнили в ведомстве, данные получены на основании списка пассажиров поезда Iryo и первых сведений о составе Renfe.
"Пять пассажиров обоих поездов были обнаружены в стабильном состоянии", – отмечается в заявлении.
Еще один человек госпитализирован в больницу Толедо, судьба трех женщин пока неизвестна.
В итальянском внешнеполитическом ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле вместе с посольством и генеральным консульством страны в Мадриде. По поручению главы МИД Италии Антонио Таяни дипломаты продолжат посещать больницы в районе происшествия и пункты сбора выживших – там они рассчитывают получить дополнительную информацию и оказать пострадавшим необходимую помощь.
Утром 28 октября в центральной части Испании столкнулись два поезда. Катастрофа привела к гибели 68 человек. Кроме того, авария стала причиной перебоев в движении более 100 составов. В связи с трагедией в Испании объявили трехдневный национальный траур.
По данным СМИ, причиной аварии могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности. Из-за неполадок движение поездов остановили, но переход на ручное управление мог его возобновить, и это привело к катастрофе. Работник, который ремонтировал систему безопасности, не сообщил об опасном сближении поездов.