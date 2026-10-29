Три итальянки числятся пропавшими без вести после столкновения поездов в Испании

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Три гражданки Италии числятся пропавшими без вести после столкновения двух поездов в Испании, всего в аварию оказались вовлечены девять итальянцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Италии.

Как уточнили в ведомстве, данные получены на основании списка пассажиров поезда Iryo и первых сведений о составе Renfe.

"Пять пассажиров обоих поездов были обнаружены в стабильном состоянии", – отмечается в заявлении.

Еще один человек госпитализирован в больницу Толедо, судьба трех женщин пока неизвестна.

В итальянском внешнеполитическом ведомстве добавили, что держат ситуацию на контроле вместе с посольством и генеральным консульством страны в Мадриде. По поручению главы МИД Италии Антонио Таяни дипломаты продолжат посещать больницы в районе происшествия и пункты сбора выживших – там они рассчитывают получить дополнительную информацию и оказать пострадавшим необходимую помощь.

Утром 28 октября в центральной части Испании столкнулись два поезда. Катастрофа привела к гибели 68 человек. Кроме того, авария стала причиной перебоев в движении более 100 составов. В связи с трагедией в Испании объявили трехдневный национальный траур.

По данным СМИ, причиной аварии могла стать ошибка оператора железнодорожной сети на фоне сбоя системы безопасности. Из-за неполадок движение поездов остановили, но переход на ручное управление мог его возобновить, и это привело к катастрофе. Работник, который ремонтировал систему безопасности, не сообщил об опасном сближении поездов.

