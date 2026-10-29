29 октября, 11:00Политика
Медведчук заявил, что Испания и Португалия включаются в военную кооперацию с Украиной
Фото: kremlin.ru
Компании Испании и Португалии начинают участвовать в военной кооперации с Украиной. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, сообщает телеканал "360".
При этом, добавил он, население этих стран вынуждено решать проблему жилищного кризиса.
По оценке Медведчука, этот кризис в Испании спровоцировали подорожание топлива и рост военных расходов в Европе. В Португалии сложности схожие, они связаны с недоступностью жилья и увеличением цен на недвижимость.
Ранее Россия запретила въезд семи представителям руководства военных предприятий Великобритании. Такое решение стало ответом на враждебный антироссийский курс – Лондон продолжает наращивать усилия по накачиванию Киева оружием.
По данным МИД РФ, эти предприятия снабжают Украину вооружениями и военными технологиями, которые используются для ударов вглубь России.