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Компании Испании и Португалии начинают участвовать в военной кооперации с Украиной. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, сообщает телеканал "360".

При этом, добавил он, население этих стран вынуждено решать проблему жилищного кризиса.

По оценке Медведчука, этот кризис в Испании спровоцировали подорожание топлива и рост военных расходов в Европе. В Португалии сложности схожие, они связаны с недоступностью жилья и увеличением цен на недвижимость.

Ранее Россия запретила въезд семи представителям руководства военных предприятий Великобритании. Такое решение стало ответом на враждебный антироссийский курс – Лондон продолжает наращивать усилия по накачиванию Киева оружием.

По данным МИД РФ, эти предприятия снабжают Украину вооружениями и военными технологиями, которые используются для ударов вглубь России.

