МИД России: выборы нового генсека ООН очистят секретариат от диктата Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия рассчитывает, что избрание нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) позволит очистить секретариат всемирной организации от диктата Запада и "закулисных договоренностей", заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов по случаю Дня ООН.

Дипломат отметил, что в работе ООН необходимо восстановить дух коллегиальности, добиться неукоснительного соблюдения принципов Устава во всей их совокупности и взаимосвязи, привести механизмы ООН в соответствие с "современными полицентричными реалиями" и усилить голос Глобального Юга. Логвинов считает, что закулисные договоренности нужно заменить честным и взаимоуважительным диалогом.

"Особые надежды связываем в этой связи с выборами нового генсекретаря ООН", – написал он.

Дипломат констатировал "глубокий системный кризис" организации. Его проявлениями он назвал политизацию работы Секретариата, бюрократизацию механизмов принятия решений, нерациональное расходование бюджета, вмешательство во внутренние дела государств и продвижение неолиберальной повестки.

Кроме того, ряд государств стремится использовать ООН не для поиска коллективных развязок, а исключительно ради продавливания собственных узкокорыстных интересов.

"В результате серьезно страдают престиж и результативность организации", – отметил Логвинов.

При этом он подчеркнул, что исторические достижения ООН не подлежат сомнению – речь идет о формировании основ многополярного мироустройства, демонтаже колониальной системы, создании кодекса прав человека и работе по разоружению.

"В условиях множащихся глобальных вызовов она остается безальтернативной универсальной площадкой для диалога между странами", – заявил дипломат.

Он добавил, что организация также служит координации усилий по поддержанию мира, преодолению гуманитарных вызовов, защите прав человека и достижению целей устойчивого развития.

Россия, по его словам, продолжит добиваться полного восстановления авторитета и позиций ООН, чтобы ее созидательный потенциал "раскрылся в полной мере".

Ранее Владимир Путин обратил внимание на то, что западные страны оказывают на работу ООН непропорционально большое влияние, и это ведет к дисбалансу в устройстве организации.

Российский лидер заявил, что Запад, представляющий мировое меньшинство, стремится сохранить контроль над управленческими функциями, хотя его влияние уменьшается. По словам Путина, на этом фоне все заметнее становится роль других государств, которые обретают большую независимость и уверенность.

