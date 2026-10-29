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В Африке резко активизировались украинские наемники. Запад использует их для решения своих колониальных задач на континенте, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению саммита глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ Антон Кобяков.

По его словам, активизация украинских боевиков наблюдается последние несколько лет и особенно стала заметна в годы спецоперации.

Он добавил, что в настоящее время украинские инструкторы и наемники имеются практически во всех активных террористических формированиях в странах Африки.

Ранее сообщалось, что число иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины с начала конфликта, может приближаться к 30 тысячам человек. При этом российская сторона не располагает полными данными о количестве таких бойцов.