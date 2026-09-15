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15 сентября, 07:22

Политика

Освобожденные из плена в Африке россияне считают, что за боевиками стоит Киев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев, освобожденные из плена боевиков в Сахаре, заявили о возможной причастности Франции и Украины к их удержанию. Об этом они сообщили в интервью телеканалу RT.

По словам бывших заложников, в июле 2024 года они попали в засаду на границе с Алжиром. Террористы удерживали их в пустыне Сахара вплоть до августа 2026 года.

Ефремов, отвечая на вопрос о том, кто стоит за боевиками, предположил, что это могут быть французы. Нагалев, в свою очередь, заявил, что за похитителями стоят Франция и Украина, а также все, кто не поддерживает Россию.

Ефремов рассказал, что за все 755 дней заточения они с Нагалевым практически не задумывались о будущем – происходящее казалось им туманным. По его словам, боевики круглосуточно держали пленников на цепях.

Нагалев отметил, что тяжелее всего ему давались жара и местная фауна, в частности змеи. Сначала боевики выдавали по 1,5 литра воды на двоих в сутки, позже объем увеличился, однако качество воды ухудшилось.

Ефремов также сообщил, что их отвязывали примерно раз в два-три месяца, чтобы дать возможность постираться и помыться. На это отводилось всего 15–20 минут, поскольку боевики их боялись.

Ранее стало известно, что "Африканский корпус" освободил захваченных в 2024 году в Нигере граждан РФ и Украины. По данным Минобороны РФ, в июле 2024 года на территории Нигера их захватила одна из террористических группировок.

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