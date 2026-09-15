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15 сентября, 12:05

Происшествия

Жительница Ленобласти осуждена за убийство знакомого 76 ударами лопатой и вилами

Фото: МАХ/"Следком Ленинградской области"

Суд приговорил жительницу Гатчинского района Ленинградской области за убийство знакомого. Женщина нанесла ему 76 ударов лопатой и садовыми вилами, сообщает News.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Конфликт произошел в вагончике на территории художественной мастерской в Гатчине. Причиной ссоры стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

"Экспертиза установила, что от комбинированной травмы головы, осложнившейся отеком мозга, потерпевший скончался на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

В результате женщину приговорили к 9 годам колонии общего режима.

Ранее в Бердске Новосибирской области мужчина задушил свою жену бюстгальтером. Инцидент произошел в одном из домов СНТ "Ветеран", где супруги выпивали алкоголь. Внезапно между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина повалил женщину на диван, обмотал бюстгальтер вокруг ее шеи и стал сдавливать.

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