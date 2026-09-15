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15 сентября, 12:46

Спорт

Финал Лиги чемпионов сезона-2027/28 состоится в Мюнхене

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Финал Лиги чемпионов сезона-2027/28 состоится в Мюнхене. Соответствующее решение приняли на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Салониках.

Матч запланирован на 27 мая 2028 года и пройдет на "Арене Мюнхен". Таким образом, этот стадион примет финал турнира в третий раз за всю историю его проведения.

В 2012 году на мюнхенской арене "Челси" впервые завоевал трофей, обыграв "Баварию" со счетом 4:3 по пенальти. А в 2025-м "Пари Сен-Жермен" разгромил "Интер" со счетом 5:0 и стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее футболист Лионель Месси сообщил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Спортсмен назвал это болезненным решением, однако указал, что сейчас для этого настал подходящий момент.

39-летний футболист 8 раз становился обладателем "Золотого мяча", выиграл чемпионат мира 2022 года и два Кубка Америки в составе национальной команды.

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