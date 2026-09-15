Патрушев заявил, что при конфликте с РФ Польша исчезнет за два-три дня

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В случае вступления Польши в вооруженное противостояние с РФ польская государственность прекратит свое существование не более чем за два-три дня, заявил помощник президента России Николай Патрушев. Так он прокомментировал в интервью aif.ru слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава обладает военным превосходством над Москвой и разгромила бы ее.

Патрушев отметил, что Сикорский по-дилетантски оценивает военную мощь России и не учитывает, что в ходе спецоперации Вооруженные силы РФ не используют весь свой потенциал.

"Говоря о военном превосходстве Польши над Россией, Сикорский, по всей видимости, не осознает, что в случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств", – добавил он.

Сикорский заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. По словам министра, Варшава внимательно следит за ситуацией в Калининграде. Он предложил Альянсу проводить "настолько агрессивные учения", чтобы российские власти не знали, чего ждать.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск допустил эскалацию конфликта между Варшавой и Москвой. Для отражения возможных атак Варшава намерена прибегнуть к помощи союзников, указал он.

