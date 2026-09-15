Москвичи могут поддержать жителей других регионов России с помощью mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи могут поддержать жителей российских регионов, направив средства в одну из более 100 некоммерческих организаций (НКО) через благотворительный сервис на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В московском департаменте информационных технологий отметили, что важны даже 100 рублей. При этом перевести деньги можно как один раз, так и настроить регулярные платежи. За более чем 5 лет работы сервиса средства перевели около 200 тысяч горожан.

Сервис позволяет переводить средства подопечным фондов: тяжелобольным детям и взрослым, гражданам с инвалидностью, пожилым, многодетным и малоимущим семьям, а также бездомным животным. Для пожертвования достаточно выбрать программу и указать сумму. Также сервис позволяет выбрать сразу несколько организаций или воспользоваться функцией "Помочь всем" – тогда пожертвование распределится поровну между всеми участниками в выбранной категории.

Чтобы подключить автоплатеж для помощи на постоянной основе, нужно нажать на соответствующую кнопку после авторизации и первого перевода, отметив частоту и сумму списаний. Такая поддержка позволяет НКО охватывать больше подопечных, запускать долгосрочные программы и реализовывать социальные проекты.

Столичные фонды из каталога работают по всей России. Например, фонд "Старость в радость" в этом году оплатил медицинскую помощь пожилым людям. В Новосибирском доме ветеранов подопечным провели операции по удалению катаракты, а в Чапаевском доме-интернате сделали зубопротезирование.

АНО "МногоМама" уже 12 лет действует во всех регионах страны. Ко дню рождения организации в этом году приурочили традиционный фестиваль "МногоЮность", который прошел в музее-усадьбе "Люблино". В нем участвовали около 2,5 тысячи человек, в том числе сотни многодетных семей. Волонтеры устроили концерт, подготовили подарки, квесты и обеспечили логистику.

Благотворительный фонд "ЖИВИ", кроме адресной помощи, поддерживает региональные детские онкогематологические отделения. В июне этого года в Тульской детской областной клинической больнице начали работать профессиональные клоуны. Они успокаивают юных пациентов в период лечения.

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой на полученные средства помог организовать церемонию закрытия и концерт победителей V Международного конкурса юных музыкантов "Моя Россия: музыкальное путешествие". Участниками стали свыше 500 человек из разных городов России и других стран.

Фонд "Жизнь как чудо" занимается благоустройством детских игровых комнат в больницах и перинатальных центрах страны. Каждое помещение получает свой дизайн-проект, в котором учитываются запросы детей и рекомендации медиков.

В настоящее время в столице действуют свыше 30 тысяч некоммерческих организаций, около 11 тысяч из которых – социально ориентированные. При этом город оказывает им поддержку: проводит конкурс грантов мэра Москвы, обучающие программы, форумы и фестивали добрых дел, предоставляет площадки в коворкинг-центрах.