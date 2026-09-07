Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 11:21

Общество

В Москве рассказали о мерах поддержки НКО

Фото: пресс-служба КОСиМП

Сегодня в столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, порядка 11 тысяч из которых социально ориентированные. Город поддерживает их: проводит конкурс грантов мэра Москвы, обучающие программы, форумы и фестивали добрых дел, совершенствует благотворительный сервис на портале mos.ru и предоставляет площадки в коворкинг-центрах.

"Столица помогает представителям НКО воплощать в жизнь значимые инициативы и знакомить с ними широкую аудиторию, организовывать свои мероприятия и обмениваться опытом с коллегами", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Например, во всех округах города работают современные коворкинг-центры для НКО. Здесь можно провести собственное событие, заказать фото- и видеосъемку, получить информационную поддержку, напечатать полиграфическую продукцию. С начала года было оказано больше 14 тысяч бесплатных услуг.

В рамках программы "НКО Лаб" проходят консультации, курсы повышения квалификации, мастер-классы, лекции и вебинары на различные темы – от управления командой и ведения финансовой отчетности до продвижения проектов.

С 2002 года социально ориентированным некоммерческим организациям вручаются гранты мэра Москвы. Благодаря им столица поддержала уже свыше 3,8 тысячи инициатив. В этом году поступило около 650 заявок. Самыми популярными категориями стали "Молодежь Москвы" и "ЗОЖ и спорт".

Кроме того, в городе регулярно проводят профильные мероприятия. Весной прошел Московский форум НКО, летом – фестивали "Город неравнодушных" и "Время добра. Лето".

В 2020 году на mos.ru появился благотворительный сервис. В нем можно отправить пожертвование более чем 100 организациям: поддержать тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

Ранее в столице запустили цифровой проект "База знаний" для сотрудников НКО и социальных предпринимателей. Там собраны актуальные для них тренинги. В общей сложности представлено свыше 50 программ ведущих образовательных и некоммерческих организаций: от коротких онлайн-курсов до очного обучения в вузах.

ФНС сообщила о праве на налоговый вычет за пожертвования в НКО

Читайте также


обществогородНаталья Сергунина

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика