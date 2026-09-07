07 сентября, 11:21Общество
В Москве рассказали о мерах поддержки НКО
Фото: пресс-служба КОСиМП
Сегодня в столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, порядка 11 тысяч из которых социально ориентированные. Город поддерживает их: проводит конкурс грантов мэра Москвы, обучающие программы, форумы и фестивали добрых дел, совершенствует благотворительный сервис на портале mos.ru и предоставляет площадки в коворкинг-центрах.
"Столица помогает представителям НКО воплощать в жизнь значимые инициативы и знакомить с ними широкую аудиторию, организовывать свои мероприятия и обмениваться опытом с коллегами", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
Например, во всех округах города работают современные коворкинг-центры для НКО. Здесь можно провести собственное событие, заказать фото- и видеосъемку, получить информационную поддержку, напечатать полиграфическую продукцию. С начала года было оказано больше 14 тысяч бесплатных услуг.
В рамках программы "НКО Лаб" проходят консультации, курсы повышения квалификации, мастер-классы, лекции и вебинары на различные темы – от управления командой и ведения финансовой отчетности до продвижения проектов.
С 2002 года социально ориентированным некоммерческим организациям вручаются гранты мэра Москвы. Благодаря им столица поддержала уже свыше 3,8 тысячи инициатив. В этом году поступило около 650 заявок. Самыми популярными категориями стали "Молодежь Москвы" и "ЗОЖ и спорт".
Кроме того, в городе регулярно проводят профильные мероприятия. Весной прошел Московский форум НКО, летом – фестивали "Город неравнодушных" и "Время добра. Лето".
В 2020 году на mos.ru появился благотворительный сервис. В нем можно отправить пожертвование более чем 100 организациям: поддержать тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.
Ранее в столице запустили цифровой проект "База знаний" для сотрудников НКО и социальных предпринимателей. Там собраны актуальные для них тренинги. В общей сложности представлено свыше 50 программ ведущих образовательных и некоммерческих организаций: от коротких онлайн-курсов до очного обучения в вузах.
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