В Москве рассказали о мерах поддержки НКО

Фото: пресс-служба КОСиМП

Сегодня в столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, порядка 11 тысяч из которых социально ориентированные. Город поддерживает их: проводит конкурс грантов мэра Москвы, обучающие программы, форумы и фестивали добрых дел, совершенствует благотворительный сервис на портале mos.ru и предоставляет площадки в коворкинг-центрах.

"Столица помогает представителям НКО воплощать в жизнь значимые инициативы и знакомить с ними широкую аудиторию, организовывать свои мероприятия и обмениваться опытом с коллегами", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Например, во всех округах города работают современные коворкинг-центры для НКО. Здесь можно провести собственное событие, заказать фото- и видеосъемку, получить информационную поддержку, напечатать полиграфическую продукцию. С начала года было оказано больше 14 тысяч бесплатных услуг.

В рамках программы "НКО Лаб" проходят консультации, курсы повышения квалификации, мастер-классы, лекции и вебинары на различные темы – от управления командой и ведения финансовой отчетности до продвижения проектов.

С 2002 года социально ориентированным некоммерческим организациям вручаются гранты мэра Москвы. Благодаря им столица поддержала уже свыше 3,8 тысячи инициатив. В этом году поступило около 650 заявок. Самыми популярными категориями стали "Молодежь Москвы" и "ЗОЖ и спорт".

Кроме того, в городе регулярно проводят профильные мероприятия. Весной прошел Московский форум НКО, летом – фестивали "Город неравнодушных" и "Время добра. Лето".

В 2020 году на mos.ru появился благотворительный сервис. В нем можно отправить пожертвование более чем 100 организациям: поддержать тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных.

Ранее в столице запустили цифровой проект "База знаний" для сотрудников НКО и социальных предпринимателей. Там собраны актуальные для них тренинги. В общей сложности представлено свыше 50 программ ведущих образовательных и некоммерческих организаций: от коротких онлайн-курсов до очного обучения в вузах.

