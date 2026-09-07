07 сентября, 12:26Спорт
Татьяна Тарасова выписана из больницы после планового обследования
Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Синицын
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы после прохождения планового обследования. Об этом ТАСС рассказал ее племянник Алексей.
По его словам, в настоящий момент она находится дома.
О госпитализации Тарасовой стало известно 3 сентября. Отмечалось, что ее состояние не вызывало опасений.
До этого тренер попала в больницу в апреле. Тогда СМИ писали, что она находилась в реанимации. Причиной госпитализации стали последствия ОРВИ.
Позже она была выписана из больницы. Сама Тарасова заявляла, что чувствует себя нормально.