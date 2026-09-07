WSJ: Кушнер высоко оценил переговоры с Путиным

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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер положительно оценил встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась 5 сентября, сообщает News.ru со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Это был очень хороший диалог. Мы задали много вопросов. Он задал много вопросов", – сказал Кушнер.

Встреча президента России со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и Кушнером прошла в Кремле и продолжалась более трех часов. После этого американские переговорщики посетили Киев и следом улетели обратно в Штаты.

При этом Уиткофф указывал, что Москве и Киеву нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования. Он также выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров по урегулированию, отметив, что об этом будет объявлено позднее.

