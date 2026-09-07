WSJ: Кушнер высоко оценил переговоры с Путиным

07 сентября, 12:38Политика
Фото: kremlin.ru
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер положительно оценил встречу с Владимиром Путиным, которая состоялась 5 сентября, сообщает News.ru со ссылкой на газету Wall Street Journal.
"Это был очень хороший диалог. Мы задали много вопросов. Он задал много вопросов", – сказал Кушнер.
Встреча президента России со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и Кушнером прошла в Кремле и продолжалась более трех часов. После этого американские переговорщики посетили Киев и следом улетели обратно в Штаты.
При этом Уиткофф указывал, что Москве и Киеву нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования. Он также выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров по урегулированию, отметив, что об этом будет объявлено позднее.