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07 сентября, 11:49

Происшествия

Шесть вулканов одновременно извергаются в Индонезии

Фото: depositphotos/jamesgroup

В Индонезии одновременно извергаются шесть вулканов, которые расположены в разных регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД, министерства транспорта и агентства вулканологии.

Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. По информации МВД, их активность зафиксирована почти одновременно начиная с 31 августа.

В Индонезийском центре вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) подчеркнули, что происходящие извержения не связаны между собой, поскольку каждый вулкан имеет собственную магматическую систему.

6 сентября вулкан Семеру вновь выбросил столб пепла на высоту около тысячи метров, достигнув высоты свыше 4,5 километра над уровнем моря. Активным остается и Анак-Кракатау.

Для пяти из шести вулканов – Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки и Синабунга – установлен третий уровень опасности по четырехуровневой шкале, где наивысший – четвертый. Для Левотолока действует второй уровень.

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