BZ: визит Уиткоффа и Кушнера в Киев совпал с усилением политического кризиса на Украине

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

У украинского лидера Владимира Зеленского начались проблемы на фоне визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Киев. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на источники, передает News.ru.

Журналисты обратили внимание, что приезд американских переговорщиков в совпал с обострением внутреннего политического кризиса на Украине.

При этом ситуация в Киеве ухудшается по мере роста проблем у Зеленского. Кризис, как отмечается, связан с коррупционным скандалом по поводу взяток в компании "Энергоатом" на сумму 100 миллионов долларов. Авторы статьи указали, что эта история затронула большую часть ближайшего окружения президента Украины.

Уиткофф и Кушнер посетили Москву и Киев 5–6 сентября. Они отправились на Украину сразу после переговоров с Владимиром Путиным. В украинской столице они встретились с Зеленским, а после вернулись в польский Жешув и вылетели в США.

Позже СМИ сообщали, что поводом для визита американских переговорщиков в Киев могло стать усиление российских ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре, а также финансовые трудности Украины.