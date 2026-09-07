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07 сентября, 12:38

Регионы

В Иркутской области за день зарегистрировали 17 случаев выхода медведей к людям

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Сразу 17 случаев появления медведей в населенных пунктах зарегистрировали полицейские в Иркутской области за один день. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Хищников замечали в Иркутском районе, Ангарске, Нижнеилимском районе, Усть-Илимске, Тайшете и поселке Чунской. В Братске один из зверей напал на 52-летнего охотника, который входит в группу по регулированию численности медведей. Мужчина в тот момент находился у горы Солдатской. Медведя застрелили, а пострадавшего с ушибом ноги госпитализировали.

Полиция рекомендует жителям по возможности отказаться от походов в лес, не оставлять там мусор и не отпускать домашних животных без присмотра. При встрече с медведем не следует пытаться его спугнуть или проявлять агрессию – необходимо спокойно отойти на безопасное расстояние.

В МВД напомнили, что необдуманное поведение при встрече с хищником может привести к трагическим последствиям.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркивал, что ситуация с выходами медведей к населенным пунктам в этом году носит аномальный характер. В районах, где звери появляются непосредственно рядом с людьми, работают полиция, Росгвардия и охотники. Всего зарегистрировано уже 74 случая выхода медведей, при этом 61 животное, представлявшее угрозу, ликвидировано.

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