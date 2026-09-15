Суд взыскал с Тимирязевской академии компенсацию после падения женщины с лошади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании с Тимирязевской академии компенсации морального вреда в пользу женщины, получившей тяжелую травму на тренировке по верховой езде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Инцидент произошел в апреле 2025 года на конноспортивном комплексе академии. Женщина упала с лошади во время индивидуального занятия и затем долго лечилась. Она также требовала взыскать с академии штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Ответчик с иском не согласился и заявил, что пострадавшая сама спровоцировала падение, не выполнив команды тренера.

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда признала решение районного суда законным и обоснованным. В инстанции отметили, что назначенная компенсация соответствует характеру и тяжести травмы, длительности лечения, а также перенесенным женщиной физическим и нравственным страданиям. Решение вступило в законную силу.

Ранее в Австралии 67-летний жокей Шейн МакГоверн получил тяжелейшие травмы на тренировочной базе в Квинсленде. Конь рухнул на него и придавил спортсмена на 6 часов. Из-за нарушения кровообращения ему сначала ампутировали одну ногу, а позже врачи не смогли сохранить и вторую. В поддержку МакГоверна собрали свыше 55 тысяч долларов.