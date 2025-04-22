В Британии женщина лишилась руки после оставленной собакой царапины

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Жительнице Англии Джилл Хаддингтон пришлось ампутировать руку после того, как ее поцарапала собака. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Mirror.

По словам 48-летней женщины, в 2016 году ей диагностировали "комплексный регионарный болевой синдром" (КРБС). Заболевание характеризуется хронической болью в конечностях, которая усиливается после травмы.

После восьми месяцев физиотерапии Хаддингтон не могла даже пошевелить рукой. С ее слов, боль была настолько невыносимой, что она не могла сосредоточиться ни на чем другом. Более того, британка находилась в постоянной агонии, из-за чего и решилась на ампутацию.

"Сразу после этого я почувствовала, что моя жизнь вернулась ко мне. Мне просто жаль людей, которым приходится переживать эту боль", – поделилась женщина.

Кроме того, у Хаддингтон также ампутирована правая нога из-за ее диагноза. Несколько лет назад она уронила на ногу флакон духов и тоже не смогла справиться с болью.

Ранее жительница ЮАР Катрин Эбботт-Кутзее пострадала от гангрены, вызванной укусом клеща. В ходе обследования в больнице врачи выяснили, что женщину укусил энцефалитный клещ, из-за чего органы стали отказывать и начался некроз тканей. Через четыре месяца пациентке ампутировали 16 пальцев на руках и ногах, а после выписали из медучреждения.