Подмосковные врачи спасли пожилого мужчину от ампутации ноги

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Врачи больницы в Мытищах спасли 74-летнего мужчину от ампутации ноги. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Пенсионер обратился в медучреждение с облитерирующим атеросклерозом сосудов ноги и признаками начинающейся гангрены. Состояние пациента было опасно для жизни из-за риска заражения крови. Чаще всего при таком диагнозе конечность ампутируют на уровне бедра. Сначала мужчине провели щадящую высокотехнологичную операцию, а потом удалили некротизированную фалангу пальца, объяснили в министерстве.

Через прокол в бедренной артерии пенсионеру ввели инструмент и восстановили проходимость артерий, кровоснабжающих стопу. На это ушло 30 минут, отметил заведующий отделением рентгенохирургии регионального сосудистого центра Антон Аналеев.

Пациента выписали из больницы спустя неделю. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию под наблюдением специалистов.

Ранее нейрохирурги Долгопрудненской больницы провели операцию 50-летнему мужчине, у которого диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Он получил травму, когда упал на асфальт и ударился затылком. При помощи микроскопического отверстия в черепе врачи удалили гематому. Пациента уже выписали домой, однако ему нужно будет пройти реабилитацию.