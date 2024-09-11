Подмосковные врачи прооперировали мужчину с переломом черепа и ушибом мозга

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Нейрохирурги Долгопрудненской больницы Подмосковья провели операцию 50-летнему пациенту, у которого выявили перелом основания черепа и ушиб головного мозга, пишет пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Травму мужчина получил, когда упал на асфальт, ударившись затылком. При помощи микроскопического отверстия в черепе медики удалили гематому, а уже через час после операции пациент самостоятельно купил себе кофе в автомате на другом этаже хирургического комплекса, добавил замглавврача больницы по хирургии Евгений Кутырев. Мужчину выписали домой, но ему предстоит пройти реабилитацию.

Ранее врачи Российской детской клинической больницы провели операцию 15-летнему подростку, который повредил позвоночник из-за тяжелого эпилептического приступа. Сейчас пациент активен и может самостоятельно ходить.

