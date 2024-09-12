Врачи Каширской больницы спасли пациента, который вскрыл себе живот болгаркой

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В Каширскую больницу поступил 83-летний пациент с тяжелой травмой живота, полученной из-за неосторожного обращения с болгаркой. Он пришел в приемное отделение самостоятельно, придерживая поврежденное место тканью, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, мужчина получил травму во время работы с дисковой пилой болгаркой. Он решил снять защиту с пилы и установить лезвие большего диаметра, но оно отскочило в живот.

Операция длилась около трех часов. У пациента были обнаружены множественные рваные раны тонкой кишки. Врачи зашили локальные порезы, а участок в 30 сантиметров пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем врачи восстановили целостность кишечника.

Пациент провел несколько дней в реанимации, после чего некоторое время находился на лечении в отделении. Затем его выписали под амбулаторное наблюдение, заключили в Минздраве.

Ранее врачи Российской детской клинической больницы помогли 15-летнему подростку, который повредил позвоночник после тяжелого эпилептического приступа. Они вывели пациента из эпилептического статуса и полностью убрали судороги. После операции мальчик стал более активным, чем был за полгода до инцидента.