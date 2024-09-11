Российские врачи спасли подростка, сломавшего позвоночник во время приступа эпилепсии

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) успешно прооперировали 15-летнего подростка, который повредил позвоночник в результате тяжелого эпилептического приступа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу РДКБ.

Подросток с рождения страдал от фармакорезистентной формы эпилепсии. В феврале 2024 года его состояние заметно ухудшилось, в спине и ногах начали появляться усиливающиеся боли.

Мальчика доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ в тяжелом состоянии: он находился в эпилептическом статусе, судорожные приступы следовали один за другим, и между ними ребенок не приходил в сознание.

"Постоянные тяжелые приступы, которые сгибали ребенка пополам, угрожали смещением сломанных позвонков и сдавлением спинного мозга, что могло привести к потере двигательных функций конечностей и другим тяжелым неврологическим нарушениям", – рассказала врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ Ирина Рассказчикова.

Врачам удалось вывести подростка из эпилептического статуса и полностью купировать судороги, это дало возможность хирургам провести сложную высокотехнологичную операцию на его позвоночнике.

После операции мальчик продолжил лечение в нейрохирургическом отделении. Врачи подобрали для него эффективную схему противосудорожной терапии, которая смогла уменьшить частоту приступов. А в ходе контрольного обследования была отмечена успешная стабилизация позвоночника. Сейчас подросток активен и может самостоятельно ходить.

Ранее врачи из Самары смогли восстановить 12-летней девочке отсутствующую часть ключицы. Для этого специалисты пересадили туда часть малоберцовой кости. Операция прошла успешно, скоро школьница сможет вернуться к полноценной жизни.