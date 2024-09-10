Врачи из Самары восстановили 12-летней девочке отсутствующую часть ключицы

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Врачи клиники Самарского государственного медицинского университета провели операцию и восстановили девочке часть ключицы, без которой она жила 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

У ребенка была редкая врожденная патология, когда между частями ключицы вместо кости образуется соединительная ткань. Из-за этого у школьницы деформировалось надплечье, а ключица стала выступать и приносить неудобства.

"Из-за этого девочку начали мучить боли, она испытывала дискомфорт при ношении рюкзака", – объяснили врачи.

Для восстановления специалисты пересадили туда часть малоберцовой кости. Операция прошла хорошо, сейчас школьница восстанавливается и уже затем сможет вернуться к полноценной жизни.

Ранее подмосковные врачи из Истры спасли 29-летнего мотоциклиста, который чуть не потерял руку после ДТП с автомобилем. Рука пострадавшего держалась только на мягких тканях, однако врачи смогли провести операцию и зафиксировать конечность. Через полтора месяца мотоциклиста выписали домой, где он находится под наблюдением травматолога.

