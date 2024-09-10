10 сентября, 16:20Общество
Врачи из Самары восстановили 12-летней девочке отсутствующую часть ключицы
Фото: samsmu.ru
Врачи клиники Самарского государственного медицинского университета провели операцию и восстановили девочке часть ключицы, без которой она жила 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
У ребенка была редкая врожденная патология, когда между частями ключицы вместо кости образуется соединительная ткань. Из-за этого у школьницы деформировалось надплечье, а ключица стала выступать и приносить неудобства.
"Из-за этого девочку начали мучить боли, она испытывала дискомфорт при ношении рюкзака", – объяснили врачи.
Для восстановления специалисты пересадили туда часть малоберцовой кости. Операция прошла хорошо, сейчас школьница восстанавливается и уже затем сможет вернуться к полноценной жизни.
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