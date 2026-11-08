Певица Лолита допустила, что может вернуться на театральную сцену

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певица Лолита не исключила, что может вернуться на театральную сцену как актриса. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, по образованию она режиссер, поэтому театр ей близок. При этом в режиссерском деле она, по собственному признанию, уже сильно опоздала.

"Всем надо заниматься не спустя рукава, а погружаться, поэтому в режиссерском воплощении я очень сильно уже опоздала", – пояснила певица.

Ранее Лолита заявила, что успех, построенный на интимных связях, недолговечен. Артистка добавила, что сама не прибегает к провокационным способам привлечения внимания. В качестве примера она вспомнила съемку для Playboy. Обложка с ее участием вышла, когда ей было 40 лет, и большего, по ее словам, ей не нужно.

Она также отметила, что чужие ошибки в этом смысле служат ей уроком. По словам певицы, на той съемке мужчины были с обнаженным торсом, а она сама оставалась одетой.

