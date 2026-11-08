Депутат Толстой: Европа хотела добиться перемирия на Украине для ввода войска

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Европа рассчитывала добиться от России временного перемирия на Украине, чтобы ввести туда свои войска, однако для Москвы такой сценарий неприемлем. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой.

"У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом "коалиции желающих". Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет", – сказал депутат, которого цитирует ТАСС.

Толстой допустил, что мнение Евросоюза будет учитываться при решении украинского вопроса, однако оно не является приоритетным. По его словам, еще неизвестно, "в чем оно будет состоять к тому времени".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов категорически неприемлемо, а их размещение де-факто означало бы военную интервенцию и создание дополнительных угроз безопасности России.

Захарова добавила, что начало учений так называемой "коалиции желающих" – "Коалиция 26.2" – накануне переговоров в Абу-Даби подтверждает, что европейцам за столом переговоров "делать нечего".