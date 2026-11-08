08 ноября, 08:38Политика
ВС РФ поразили электроподстанцию в Житомирской области, обеспечивающую ВПК Украины
Фото: mil.ru
Российские войска нанесли удары по электроподстанции в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области и по контейнеровозу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ночь на 8 ноября БПЛА атаковали подстанцию напряжением 330 киловольт, которая обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
Юго-западнее Одессы, как уточнили в министерстве, было поражено судно-контейнеровоз, доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.
В Минобороны заявили, что российские войска продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения.
Ранее российские военные уничтожили на стоянке в Киевской области в районе населенного пункта Ирпень бензовозы, которые использовались для доставки горючего подразделениям ВСУ.
Кроме того, в районе Новых Петровцев выведена из строя электроподстанция "Северная" напряжением 330 киловольт. Она обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.