Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

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Запорожская АЭС (ЗАЭС) лишилась внешнего электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба станции.

По данным представителей ЗАЭС, воздушную линию 330 киловольт "Ферросплавная-1", которая питала собственные нужды станции, отключила защита из-за повреждения. Резервные дизель-генераторы запустились в штатном режиме и подают электричество оборудованию, необходимому для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

В пресс-службе станции уточнили, что персонал ЗАЭС контролирует все параметры работы оборудования. Для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимают все необходимые меры в полном объеме.

Также представители ЗАЭС заявили, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения остается в норме. Ситуация находится под постоянным контролем.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об обнаружении новых серьезных повреждений на линии электропередачи "Днепровская" в нескольких километрах от Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В организации отметили, что готовы содействовать проведению ремонтных работ и уже приступили к взаимодействию с обеими сторонами для изучения возможных вариантов восстановления работы как подстанции "Днепровская", так и линии электропередачи ЗАЭС напряжением 750 киловольт.

