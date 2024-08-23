Столичные врачи спасли девочку-подростка с синдромом Рапунцель

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Хирурги Морозовской детской больницы провели операцию 16-летней девочке с синдромом Рапунцель, у которой из-за привычки жевать волосы в желудке образовался волосяной комок. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Оказалось, что ком занял почти весь объем желудка и двенадцатиперстной кишки. После успешно проведенной операции спустя 12 дней пациентка была выписана, а родителей призвали сделать подростку короткую прическу.



"На будущее, чтобы предотвратить появление "волосяной опухоли", посоветовали обратиться за консультацией к психологу", – добавили там.

Ранее столичные врачи спасли 53-летнюю женщину с редким раком почки. Размеры опухоли были такие большие, что она почти на 90% перекрывала просвет сосуда. Такое осложнение встречается лишь в одном проценте случаев. После 5-часовой операции женщину положили в реанимацию, а сейчас она находится в стационаре, где за ней продолжают наблюдать врачи.

