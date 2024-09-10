Подмосковные врачи спасли мотоциклисту почти оторванную руку

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Врачи Истринской больницы спасли 29-летнему мотоциклисту руку, которая почти была оторвана после ДТП с автомобилем. Об этом подмосковный Минздрав сообщил на сайте.

Заведующий травматологическим отделением больницы Роберт Миллер рассказал, что, когда пострадавший мужчина поступил в стационар, его рука держалась только на мягких тканях. Изначально был риск потери руки, однако ее удалось спасти. Врачи выполнили хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении, а затем провели остеосинтез аппаратом Илизарова.

По данным ведомства, мотоциклист пробыл в отделении полтора месяца. Сейчас пациент выписан домой и находится под наблюдением травматолога.

Ранее хирурги Подмосковья извлекли из бронхов пациента осколок стекла. Мужчина поступил в отделение пульмонологии Королевской больницы с жалобами на заложенность в груди и сопровождающийся кровотечением кашель. После удаления осколка самочувствие мужчины улучшилось. Его уже выписали из больницы.