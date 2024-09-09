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Врачи извлекли из бронхов пациента осколок стекла в Подмосковье. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Московской области, передает "Радио 1".

Пациент поступил в отделение пульмонологии Королевской больницы с жалобами на заложенность в груди и продолжительный кашель, сопровождавшийся кровотечением. Такие симптомы оказались вызваны опасным инородным предметом, который застрял в дыхательных путях.

Врачи провели углубленное обследование мужчины и нашли осколок стекла, практически полностью перекрывший пациенту просвет бронха. Острые края нанесли повреждения слизистой, что и послужило причиной кашля и кровоточивости. Осколок был успешно удален с помощью "корзинки Дормиа", отметили в пресс-службе ведомства.

"Этот эндоскопический инструмент предназначен для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Малые размеры "корзинки Дормиа" позволили быстро и безопасно для пациента вытащить стекло", – приводятся в сообщении слова завотделением эндоскопии Королевской больницы Валерия Сапунова.

Состояние пациента улучшилось сразу после завершения процедуры, ему стало легче дышать. К настоящему моменту мужчину выписали домой.

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