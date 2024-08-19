Подмосковные врачи удалили из мочевого пузыря пациента 10-сантиметровый камень

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Врачи Балашихинской больницы удалили 72-летнему пациенту 10-сантиметровый камень в форме груши из мочевого пузыря. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

Мужчина поступил в урологическое отделение медучреждения с жалобами на участившиеся боли при мочеиспускании. По данным министерства, пациент несколько лет страдал мочекаменной болезнью. За медицинской помощью он не обращался. Медики Балашихинской больницы провели мужчине ультразвуковое исследование, показавшее 10-сантиметровый камень в мочевом пузыре.

В ходе операции мужчине удалили камень путем разреза передней брюшной стенки и стенки мочевого пузыря, рассказал заведующий урологическим отделением Александр Любимов.

"Вместе с врачом-урологом Алексеем Толмачевым мы извлекли из мочевого пузыря конкремент – камень такого гигантского размера, впервые встретившегося в моей 45-летней врачебной практике. Операция выполнялась под спинальной анестезией и заняла 30 минут. Это гораздо меньше того времени, когда пациент терпел боль и не обращался к врачу", – добавил он.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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