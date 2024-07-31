Подмосковные хирурги удалили пациентке 7-килограммовую опухоль с костями

Фото: телеграм-канал "Минздрав России"

Хирурги из Московского областного онкологического диспансера провели операцию по удалению у 17-летней пациентки 7-килограммовую опухоль-тератому, внутри которой находились хрящи и кости. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Девушка обратилась в медучреждение с жалобами на продолжительные боли и рост живота, а также нарушение менструального цикла. Проведя обследования, врачи обнаружили опухоль правого яичника.

Как отметили доктора, образование на 80% состояло из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани. Кроме того, для такой опухоли характерен агрессивный рост.

"Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерастая в рак. При этом в пораженных участках длительное время могут не отмечаться функциональные нарушения", – рассказал врач – детский онколог Владимир Стрыков.

В данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. В ведомстве добавили, что во время операции врачам удалось сохранить репродуктивную функцию девушки.

Накануне российские врачи помогли 78-летнему мужчине с уникальным случаем ночного удушья. Несмотря на жалобы, у пациента не было классических симптомов стенокардии.

Мужчине провели ангиографическое исследование сосудов сердца, в ходе которого врачи выявили окклюзию одной коронарной артерии и стеноз второй на 99%. После повторного стентирования кровоток по двум поврежденным сосудам был восстановлен.

