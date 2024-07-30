Врачи в Москве спасли девочку, чью руку насквозь пробил стопор электросамоката

Фото: vk.com/НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного Депздрава провели операцию 14-летней девочке, чью руку насквозь пробил стопор электросамоката. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

По словам пострадавшей, они шли с друзьями по улице и играли. Затем ее кто-то толкнул, и девочка упала на припаркованные электросамокаты. В результате опора транспорта вонзилась ей в руку.

На место происшествия вызвали спасателей, которые распилили стопор. Девочку госпитализировали, врачи удалили ей остатки конструкции.

Детский хирург Анастасия Громова отметила, что по счастливой случайности у пострадавшей нет переломов и повреждения мышц. В течение нескольких дней пациентке делали перевязки, а после очищения ран провели операцию по ушиванию. Сейчас девочка выписана из больницы.

Ранее в приемное отделение Луховицкой больницы поступил 57-летний мужчина, у которого из подмышки торчал железный прут длиной около 0,6 метра и диаметром 10 миллиметров. Травма была получена при падении на стройматериалы. Врачи провели операцию, во время которой удалили прут, обработали рану и дренировали раневой канал. Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение.

