В Луховицах врачи извлекли из подмышки мужчины металлический прут длиной 60 см

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В приемное отделение Луховицкой больницы поступил 57-летний мужчина, у которого из подмышки торчал железный прут длиной около 0,6 метра и диаметром 10 миллиметров. Травма была получена при падении на стройматериалы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Как показали первичный осмотр и данные КТ-диагностики, жизненно важные органы мужчины и крупные кровеносные сосуды не были задеты. Кусок арматуры прошел между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

"Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить инфекцию, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапии", – рассказал заведующий хирургическим отделением Илья Луньков.

Дренаж удалили через несколько дней. Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение.

Медики Московского центра охраны материнства и детства ранее спасли девочку, которая появилась на свет с пулей в животе. Будущий отец стрелял по мишени, и пуля от пневматического ружья отрикошетила и попала в живот беременной женщины.

Кроме того, медики Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии спасли ребенка, проглотившего 20 магнитных шариков. У мальчика стал развиваться перитонит, поэтому ему провели операцию, которая длилась 4,5 часа. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.