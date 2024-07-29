Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 13:03

Общество

В Луховицах врачи извлекли из подмышки мужчины металлический прут длиной 60 см

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

В приемное отделение Луховицкой больницы поступил 57-летний мужчина, у которого из подмышки торчал железный прут длиной около 0,6 метра и диаметром 10 миллиметров. Травма была получена при падении на стройматериалы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Как показали первичный осмотр и данные КТ-диагностики, жизненно важные органы мужчины и крупные кровеносные сосуды не были задеты. Кусок арматуры прошел между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи.

"Во время операции мы удалили инородное тело под наркозом, провели хирургическую обработку раны, дренировали раневой канал. Чтобы предотвратить инфекцию, пациенту провели противовоспалительную и антибактериальную терапии", – рассказал заведующий хирургическим отделением Илья Луньков.

Дренаж удалили через несколько дней. Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение.

Медики Московского центра охраны материнства и детства ранее спасли девочку, которая появилась на свет с пулей в животе. Будущий отец стрелял по мишени, и пуля от пневматического ружья отрикошетила и попала в живот беременной женщины.

Кроме того, медики Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии спасли ребенка, проглотившего 20 магнитных шариков. У мальчика стал развиваться перитонит, поэтому ему провели операцию, которая длилась 4,5 часа. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Хирурги Морозовской больницы спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика