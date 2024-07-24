Подмосковные врачи спасли женщину после укуса собаки в шею

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Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 49-летнюю женщину, которая пострадала в результате игры с собакой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Женщину доставили в медучреждение с ранами в области правой части нижней челюсти, четвертого правого пальца, подкожной эмфиземы и мягких тканей шеи, которые она получила после игры с собакой. Пес относится к породе американской акиты, вес которой составляет свыше 60 килограммов.

После осмотра врачи обнаружили, что из раны в области шеи при дыхании воздух выходил наружу, то есть органы дыхания были повреждены, в связи с чем женщина стала задыхаться.

"Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию. Сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу, и установили дренаж", – объяснили врачи.

В общей сложности операция длилась 2 часа 45 минут. После этого женщину перевели в реанимационное отделение, а на следующий день – в ЛОР-отделение. Сейчас пострадавшая чувствует себя лучше и уже выписана.

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