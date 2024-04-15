В Петербурге врачи удалили у ребенка весившую как все ее тело опухоль

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Врачи в Санкт-Петербурге удалили опухоль у новорожденной девочки, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Новообразование весило почти столько же, сколько и младенец, – 2,1 килограмма при весе ребенка 2,3 килограмма. Патологию выявили еще до рождения девочки. Операцию провели в первые сутки ее жизни.

Заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев сообщил, что эмбриональные опухоли активно кровоснабжаются и тем самым обкрадывают системный кровоток ребенка. Из-за этого сердце работает с перегрузкой и может не выдержать. По словам медика, такие образования необходимо удалять без промедления.

Пациентка находится в отделении реанимации новорожденных в стабильном состоянии. Девочка дышит самостоятельно. Медики ждут результатов гистологического исследования, которое поможет уточнить природу образования. По статистике, до 90% тератом крестцово-копчиковой области у новорожденных – доброкачественные.

Ранее врачи Видновской больницы вытащили из носа 2-летнего ребенка бумажку со штрихкодом, которую тот случайно вдохнул. Заведующая оториноларингологическим отделением больницы Кристина Таджикулова уточнила, что извлечение инородного предмета проводилось под контролем эндоскопии с помощью микроинструментов. Малоинвазивная операция прошла успешно, указала Таджикулова.

