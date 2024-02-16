Ступинские врачи помогли мужчине, засунувшему картофель себе в прямую кишку

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Хирурги Ступинской клинической больницы помогли 55-летнему мужчине, который засунул себе в прямую кишку картофель для борьбы геморроем. Об этом Агентству "Москва" сообщили в медорганизации.

Там отметили, что в больницу пациент поступил с обострением геморроя. Во время обследования медики нашли в прямой кишке мужчины целый картофель.

По данным медорганизации, во время обострения заболевания пациент решил не обращаться к врачам, а вылечиться народными методами. По словам заведующего хирургическим отделением больницы Сергея Богдашкина, в Сети для лечения геморроя рекомендуют делать свечу из небольшого ломтика корнеплода, мужчина же воспользовался целым картофелем, его размеры примерно 15 на 10 сантиметров. Овощ мог стать причиной острой кишечной непроходимости, добавил он.

По информации больницы, медики под общим наркозом удалили инородный объект, состояние мужчины удовлетворительное и скоро его выпишут. В медучреждении напомнили, что при первых симптомах заболевания нужно обращаться к специалистам и производить лечение под их строгим контролем.

Ранее сообщалось, что врачи Раменской больницы вытащили из желудка годовалой девочки несколько шариков от магнитного конструктора. Ребенок поступил в медорганизацию с жалобами на боли в животе и рвоту. В результате ей провели экстренную операцию – все прошло успешно.

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