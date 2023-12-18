Подмосковные врачи удалили два камня-гиганта из мочевого пузыря женщины

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врачи подмосковной Электростали удалили у женщины два камня-гиганта из мочевого пузыря. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Там указали, что в больницу Электростали обратилась 50-летняя женщина, которая жаловалась на сильную боль в области поясницы. Как выяснили врачи, в течение пяти лет ее беспокоили боли, ранее был поставлен диагноз "хронический цистит". Подмосковные медики провели комплексное обследование и нашли у пациентки два камня в мочевом пузыре, было решено провести операцию.

Отмечается, что в качестве предоперационной подготовки женщине назначили антибактериальную терапию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, из мочевого пузыря удалили два камня-гиганта, указали в пресс-службе.

По словам врача-уролога Ольги Чежиной, операция проводилась с техническими сложностями, связанными с выраженной подкожно-жировой клетчаткой и спаечным процессом в брюшной полости. Хирурги смогли извлечь из мочевого пузыря пациентки два камня, один из которых был размером в 8,5 сантиметра, а второй – 5,5 сантиметра, заключила она.

В ведомстве указали, что после операции женщина чувствует себя хорошо. Сейчас у нее заживает рана и восстанавливается организм, она также уже может самостоятельно ходить.

Ранее сообщалось, что врачи из Можайска вытащили из плеча мужчины обломок лезвия металлического ножа длиной в шесть сантиметров. 40-летний пациент не смог вспомнить, как получил травму. Во время хирургического вмешательства медики специальными кусачками достали обломок лезвия и зашили рану.

Столичные врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку