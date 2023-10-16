Подмосковные врачи вытащили из уха женщины живого таракана

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Врачи подмосковного Видного достали из уха женщины живого таракана. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Там указали, что в городскую больницу обратилась 40-летняя женщина, которая пожаловалась на шумы и ощущение шевеления в левом ухе. Врачи осмотрели пациентку и нашли у нее в наружном слуховом проходе живого таракана.

По словам заведующей оториноларингологическим отделением Кристины Таджикуловой, медики с помощью микрохирургических ушных щипцов вытащили насекомое. При каких обстоятельствах оно туда попало – неизвестно, сказала она.

В пресс-службе добавили, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана из больницы.

Ранее кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко рассказал, что тараканы переносят дизентерию и другие болезни грязных рук. По словам эксперта, заразиться можно, если таракан пробежит по еде, которую потом употребит человек.

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